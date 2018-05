Status van supersub, maar Fellaini hoopt op langer verblijf in Manchester

Marouane Fellaini (30) hoopt dat hij een nieuw meerjarig contract kan tekenen bij Manchester United. Aanvankelijk hadden de Red Devils een verlenging met een jaar en een optie voor een bijkomend jaar voorgesteld. Maar Fellaini aast op een contract van minimum drie jaar en heeft aanbiedingen uit Turkije (Besiktas, Galatasaray) en mogelijk ook China achter de hand. Het liefst van al zou hij bij United blijven waar trainer José Mourinho een grote fan is.

De Rode Duivel heeft weliswaar geen statuut als basisspeler, maar vorige zondag viel hij in en scoorde hij de winnende treffer tegen Arsenal. Na afloop zei Mourinho dat de contractverlenging van Fellaini “dichtbij” is. Het is niet helemaal duidelijk of Mourinho bluft en zijn bestuur wil aanmanen tot actie over te gaan. Deze week zouden Fellaini en zijn makelaar worden ontboden op de club. Dan moet blijken of de geslepen CEO Ed Woodward de beloofde drie jaar effectief op de tafel legt.