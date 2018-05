Is Dembélé door blessure nieuw zorgenkind bij Rode Duivels?

Tottenham zette gisterenavond middenmoter Watford simpel opzij met 2-0, maar de Spurs zagen in de tweede helft onze landgenoot Mousa Dembélé uitvallen met een spierblessure. Op minder dan twee maanden voor de start van het WK in Rusland heeft bondscoach Roberto Martinez er zo nog een zorgenkind bij.

Mousa Dembélé moest na 63 minuten het veld verlaten met op het eerste gezicht een spierblessure. De middenvelder kon zelf nog van het veld stappen waardoor de schade nog lijkt mee te vallen. Maar voor absolute zekerheid dat onze landgenoot gevrijwaard is gebleven van averij blijft het wachten op de eerste onderzoeken.

Het uitvallen van Dembélé zorgt in ieder geval voor nieuwe zorgen bij bondscoach Roberto Martinez. Over dik zeven weken start het WK voetbal en met ook Romelu Lukaku (enkelblessure) en Vincent Kompany (uit voorzorg niet in de City-selectie afgelopen weekend) zijn momenteel al enkele sleutelspelers momenteel op de sukkel. Een mogelijke spierblessure bij Dembélé kan de Spanjaard dus missen als kiespijn richting Rusland.

Foto: REUTERS