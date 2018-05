Minister Weyts verstrengt regelgeving rond roofvogels

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft een wettelijk kader uitgewerkt voor het houden van roofvogels. Er komen onder andere minimumnormen voor de buitenverblijven en strengere regels voor demonstraties voor publiek, laat hij dinsdag weten in een mededeling.

“Vandaag kan iedereen een roofvogel kopen, zonder stil te staan bij de noden van deze dieren”, zegt Weyts. Roofvogels zijn volgens de minister steeds populairder. Zo wijst hij er onder meer op dat in het spoor van Harry Potter ook Vlaamse gezinnen een uil in huis namen. “Veel baasjes onderschatten echter wat er allemaal komt kijken bij de zorg voor deze dieren. Heel wat roofvogels ontsnappen of belanden al snel in een asiel.”

De nieuwe regelgeving focust vooral op de verblijven van de dieren. Op dit moment zijn er geen specifieke voorschriften daarvoor, met als gevolg dat er baasjes zijn die hun roofvogel gewoon binnenshuis op een stok houden. Weyts wil dat de roofvogelverblijven zich in de openlucht bevinden. Verblijven in woonkamers of schuren worden dus verboden.

Elk verblijf moet bovendien voldoende licht, uitzicht, ventilatie en beschutting hebben. Er komen ook heldere voorschriften voor de minimale oppervlakte van het verblijf: voor het verblijf van een dwergvalk of een steenuil is de minimumnorm bijvoorbeeld 6 m²; voor een havik, een slechtvalk of een buizerd is het dan weer minimaal 12 m² en voor pakweg een arend of een gier heb je minimaal 40 m² nodig.

“Aangebonden huisvesting”, waarbij beide poten worden vastgemaakt aan de stok waarop ze rusten, is enkel nog toegelaten in zeer uitzonderlijke omstandigheden en voorstellingen met roofvogels worden beperkt tot professionele demonstraties, tentoonstellingen en educatieve en culturele evenementen. “Het zal dus niet meer toegelaten zijn roofvogels zomaar te gebruiken om een braderij of schoolfeest op te leuken.”

Wie een roofvogel in huis heeft, heeft tot 1 juli 2019 om zich in regel te stellen.