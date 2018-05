Dronken man (66) ligt bewusteloos langs spoor, treinen vertraagd

Zwijndrecht - Een 66-jarige man uit Zwijndrecht is dinsdagochtend rond 8.30 uur bewusteloos aangetroffen langs de spoorlijn tussen de Statiestraat en de Fortlaan. De man werd gevonden door mensen van Infrabel, die de hulpdiensten verwittigden. “Hij was onderkoeld en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht”, aldus de politie.

De 66-jarige man had in de nacht van maandag op dinsdag iets te veel gedronken en had er onderweg naar huis voor gekozen de kortste weg te nemen, langs de spoorweg dus. Hij was vast komen te zitten en kwam ten val. Pas ’s morgens werd hij opgemerkt en kon hij geholpen worden.

Tijdens de interventie van de hulpdiensten was het treinverkeer een tijdje vertraagd. Ter hoogte van Zwijndrecht moesten treinen trager rijden.