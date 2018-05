Negen maanden na massale verkrachtingen staat gevluchte Rohingya-vrouwen nieuwe tragedie te wachten

Bijna 700.000 Rohingya-moslims zijn sinds augustus vorig jaar op de vlucht voor het militair geweld in het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze trokken naar vluchtelingenkampen, onder meer in buurland Bangladesh, waar ze in zo mogelijk nog erbarmelijkere omstandigheden belandden. Maar negen maanden later kondigt zich een nieuwe tragedie aan.

Met meer dan 600.000 zijn ze, de Rohingya-vluchtelingen die in Bangladesh vastzitten. Ze zijn gevlucht uit hun thuisland, uit buurland Myanmar. Daar worden ze, als moslimminderheid, vervolgd, verkracht en vermoord. Al maanden is er daardoor een exodus aan de gang.

Het vluchtelingenkamp bevindt zich net over de grens. De tocht om daar te geraken is hels. Maar de meeste Rohingya zijn zo wanhopig dat ze hun leven riskeren. De voorbije maanden waren er tientallen getuigenissen van vluchtelingen die onderweg geliefden verloren, opgejaagd en doodgeschoten door het Myanmarese leger bijvoorbeeld, of nadat de Naf-rivier, een laatste hindernis, te gevaarlijk bleek te zijn.

Nieuwe tragedie

Nu, negen maanden na de exodus, bereiden ze zich voor op een nieuwe tragedie. Bij de massale verkrachtingen zijn immers heel wat vrouwen ongewenst zwanger geraakt. Hulporganisaties vrezen dan ook dat erg veel baby’s achtergelaten zullen worden door de moeders.

“Ze hebben het gevoel dat ze niet voor een kind kunnen zorgen of hebben er gewoon de middelen niet voor”, zegt Melissa How, medisch coördinator bij Artsen Zonder Grenzen in de regio, in The Guardian. “Veel van die zwangeren vrouwen zijn nog geen 18 jaar. Zij voelen nog eens bijkomende stress door angst om een stempel te krijgen.”

Geen verkrachting

De chef van het leger van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing, vindt trouwens dat zijn militairen zich niet schuldig gemaakt hebben aan de verkrachting van Rohingya-moslims. De VN beschuldigen de militairen van seksueel misbruik.

“Er is geen sprake van seksueel misbruik in de geschiedenis van Tatmadaw (de naam van het leger van Myanmar, nvdr)”, benadrukt generaal Min Aung Hlaing op zijn Facebook-pagina. De chef voegde er aan toe dat “als er sprake is van beschuldigingen van seksueel misbruik, er zeker maatregelen genomen worden tegen iedereen die schuldig wordt bevonden van seksueel misbruik”.

Het leger van Myanmar bevestigt dinsdag ook nog dat er voorlopig nog niemand vervolgd wordt voor verkrachting. In het verleden zijn al wel zeven militairen veroordeeld voor de moord op tien Rohingya, maar het leger ontkent elke vorm van massale repressie.