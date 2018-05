Flatgebouw stort in door hevige brand met doodsbange bewoners nog op het dak

Brandweermannen zijn met man en macht aan de slag in de Braziliaanse stad São Paulo om slachtoffers te zoeken die in een flatgebouw vastzitten dat wordt geteisterd door een felle brand. Ooggetuigen en reddingswerkers konden echter alleen maar toekijken hoe het gebouw plots ineenstortte en implodeerde in een gigantische vuurbal. Het is niet duidelijk of er dodelijke slachtoffers te betreuren vallen: volgens de eerste berichten van de brandweer stond er een man op het dak toen het gebouw instortte, maar later werd er via Twitter verklaard dat men “geen slachtoffers of gewonden verwacht”.