Hoe veel verdient een staker? Hoe langer hij staakt, hoe hoger de vergoeding

Wie zoals bij Lidl zeven dagen het werk neerlegt, krijgt daarvoor 150 euro. Werknemers die staken krijgen immers geen loon maar een stakingsvergoeding. Die loopt op als de staking langer duurt.

Lidl, de federale ambtenaren, de NMBS, De Lijn, huisvuilophalers: het lijkt de jongste tijd wel alsof er geen maand voorbijgaat zonder een staking. Zware dagen voor de portefeuille van de stakers, want in die periode hebben ze geen recht op een loon. In de plaats krijgen ze een stakingsvergoeding van 30 euro per dag - 150 euro per week - als ze aangesloten zijn bij een vakbond en hun vakbond de staking erkent. Dat geldt zowel voor bedienden als voor ambtenaars. Wie nog maar minder dan drie maanden aangesloten is bij een vakbond, krijgt slechts de helft van het bedrag.

Elke week meer

Het gebeurt uiterst zelden dat een staking langer dan een week duurt. Of dat het geval zal zijn bij Lidl, weten we na de verzoeningspoging die om 14 uur gepland staat. Als het toch gebeurt, zullen de stakers hun stakingsvergoeding zien verhogen. “In de tweede week klimt die van 150 naar 175 euro en in bijvoorbeeld de negende week wordt dat al 227,50 euro per week”, zegt advocaat Kris De Schutter van Loyens & Loeff in De Tijd.

Op die vergoeding, die betaald wordt met de stakingskas van de vakbonden, moeten geen belastingen betaald worden.

Wie wil werken, heeft pech

Wanneer er gestaakt wordt in een bedrijf, zijn de werknemers die wel willen maar niet kunnen werken daar de dupe van. Zij hebben dan ook geen recht op een loon. Een voorbeeld daarvan zijn de transporteurs die door de blokkades geen voedsel naar de winkels kunnen brengen. “Dat is zo om misbruiken te voorkomen”, zegt De Schutter. “Anders kunnen werknemers zich als werkwillig opgeven en toch staken.” De RVA heeft in bepaalde omstandigheden wel oplossingen voor de werkwilligen.

Wie niet op zijn werk geraakt, heeft geen pech

Het loon van een werkwillige werknemer valt niet weg als hij niet of te laat op het werk geraakt door een staking bij de overheid of een ander bedrijf. Als het gaat om iemand die met het openbaar vervoer komt werken en geen auto heeft, zal hij zijn loon behouden als bij De Lijn of de NMBS onvoorzien gestaakt wordt. De situatie is dus anders als de staking lang van tevoren aangekondigd is.”