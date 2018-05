Ter dood veroordeelde moordenaar niet geëxecuteerd omdat hij zeldzame aandoening heeft

De terechtstelling van de Amerikaan Russell Bucklew is voor de tweede keer in vier jaar tijd uitgesteld. De terdoodveroordeelde heeft een zeldzame aandoening waardoor er onenigheid is over de manier waarop hij geëxecuteerd moet worden.

Het was het hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat de staat Missouri opdroeg om de terdoodveroordeling van Russel Bucklew opnieuw te behandelen. Niet dat er sprake is over de straf die de 49-jarige Amerikaan opgelegd werd. In 1996 vermoordde hij Michael Sanders, de nieuwe partner van zijn ex-lief Stephanie Pruitt. Daarna ontvoerde en verkrachtte hij Pruitt, waarna hij na een lange achtervolging ingerekend kon worden.

De doodstraf die Bucklew daarvoor kreeg, moest eigenlijk al in 2014 uitgevoerd worden. De terechtstelling zou toen gebeuren door hem vast te binden op een brancard en hem een dodelijke injectie te geven. Mocht niet, zo oordeelde de rechtbank de dag zelf. Bucklew leed immers aan een zeldzame aandoening en zou daardoor vreselijke pijn doorstaan. Zijn ogen en vrienden dat laten aanzien, verdienden ze niet, aldus de rechter.

Tumor

De zeldzame aandoening waar Bucklew aan lijdt, is een hemangioom. Hij heeft een tumor in zijn nek en die zou ook ditmaal problemen veroorzaken, oordeelde het Hooggerechtshof nadat de advocaat van de moordenaar een verzoek en petitie hadden ingediend om te veranderen van executieprocedure. “Het lijden zal meerdere minuten duren bij hem”, zeiden experts die door de verdediging ingeschakeld werden. “De tumor in zijn keel zou scheuren en breken, waardoor Bucklew zou stikken.”

Daarmee is de executie vermoedelijk nog zeker een jaar uitgesteld. Dit najaar zal de zaak opnieuw behandeld worden door de rechtbank. Ze moeten dan een andere manier zoeken en vinden om hem alsnog terecht te stellen. In gevallen als dit is het eigenlijk aan de terdoodveroordeelde om een alternatief voor te stellen. Dat deed Bucklew ook. Hij vroeg om een executie met dodelijk gas, maar Missouri heeft geen gaskamer meer om die straf uit te voeren. De laatste gevangene die er op die manier berecht werd, werd in 1965 geëxecuteerd.