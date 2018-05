Tesla verliest 6.500 dollar per minuut: “Het einde van het jaar halen wordt moeilijk voor Musk”

6.500 dollar vliegt er elke minuut buiten bij Tesla. Het bedrijf van Elon Musk verdient ook veel geld, maar niet genoeg om dat te compenseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Bloomberg. “Het bedrijf heeft mogelijk niet genoeg geld om het kalenderjaar vol te maken”, aldus het persbureau.

Het gaat niet goed met Tesla. Daarvoor heb je niet meer nodig dan één blik op de pagina die Bloomberg over het bedrijf gemaakt heeft. Onder de bewegende foto van CEO Elon Musk die geld verbrandt, staat een teller die automatisch vernieuwt en je elke seconde toont hoeveel geld het bedrijf sinds je komst op de site al uitgegeven heeft. Na een minuut staat de teller op 6.500 dollar, een pak geld.

Te veel geld ook, aldus Bloomberg, het persbureau dat de boekhouding van Tesla onderzocht heeft. “Tesla kan mogelijk het kalenderjaar niet uitdoen als het zoveel geld blijft uitgeven”, staat er te lezen. “Het risico bestaat echt dat het 15 jaar oude bedrijf zonder cash valt in 2018.”

Al vijf kwartalen op een rij wordt er meer uitgegeven dan er binnenkomt. Onder meer de personeelskost is de jongste jaren veel sneller gestegen dan de inkomsten. Ook de intrest die het bedrijf elk jaar betaalt op haar schulden, is gigantisch. Er is dringend andere financiering nodig, aldus Bloomberg.