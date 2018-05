Jinnih Beels: “Tom Meeuws en ik staan samen in de frontlinie”

Antwerpen - “Tom en ik leiden de stoet, wij staan vandaag samen in de frontlinie.” Dat zegt Jinnih Beels, die de SP.A-lijst trekt bij de komende lokale verkiezingen, op de viering van de Dag van de Arbeid in Antwerpen. Afgelopen week werd gefronst omdat gedeputeerde Inga Verhaert zou speechen en niet een van de twee lokale kopstukken. Spijkers op laag water, vinden Beels en Meeuws.

Inga Verhaert is provinciaal voorzitter en vindt het logisch dat zij de honneurs mag waarnemen. “Hier zijn niet enkel Antwerpenaren, maar mensen uit de hele provincie”, zegt de Kalmthoutse. In haar speech op het Antwerpse Zuid focust ze op nationale thema’s. “Er zijn van die roepers die de mond vol hebben over de waarden van de verlichting en de gelijkheid tussen man en vrouw. Maar ze slagen er niet in de loonkloof tussen mannen en vrouwen in dit land ook maar een beetje te dichten. Wat we nodig hebben zijn maatregelen om gelijk loon voor gelijk werk te krijgen. Wat we ook nodig hebben, zijn besturen die voor de helft uit vrouwen bestaan.”

Daarnaast pleit Verhaert voor ‘scholen als paleizen’. “Scholen mogen best veel kosten, alleen niet aan de ouders”, vindt ze. Ook in het middelbaar moet er daarom een maximumfactuur komen. “De kostprijs mag nooit een reden zijn om niet voor een opleiding te kiezen.”

Pas op het einde komt ook de stad aan bod, met een forse uithaal naar N-VA. “Het is tijd voor bestuurders met een hart voor deze stad en deze provincie. Ik sluit af met een boodschap voor onze vijand: jullie zijn niet mans genoeg voor onze ideeën, dus jullie tackelen onze mensen.”

Bij de Antwerpse partijtoppers niets dan lof voor de speech van Verhaert. Vorig jaar mocht Tom Meeuws het podium op, dus deze keer is het de beurt aan de provincie, valt te horen bij onder meer Yasmine Kherbache. “Tom Meeuws was dit jaar ook geen kandidaat voor de toespraak”, zegt Kathleen Van Brempt. “Iedereen was het eens over deze beslissing”, verzekert ze. Dat Jinnih Beels afviel omdat ze als onafhankelijke op de lijst staat, wil niemand gezegd hebben. Zelf krijgt ze het er behoorlijk van op de heupen. “De pers moet stoppen met zich blind te staren op mijn onafhankelijkheid”, vindt Beels.

Samen met Tom Meeuws en Inga Verhaert draagt ze de socialistische vlag met de glimlach richting Grote Markt. “Er zijn vele kopstukken in deze partij, laat ons nu genieten van de zon en de fantastische toespraak van Inga”, besluit Meeuws.