Nieuwe ‘Romantada’? Radja Nainggolan gelooft nog in finale Champions League met duidelijk strijdplan

Woensdag ontvangt AS Roma Liverpool in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De Italianen moeten een 5-2-nederlaag goedmaken. Rode Duivel en AS Roma-middenvelder Radja Nainggolan gelooft nog in de kansen van zijn team. “Gedurende 95 minuten moeten we alles geven, dat is de enige manier om voor een ommekeer te zorgen”, zei de Belg op de persconferentie een dag voor de wedstrijd.

Tijdens de traditionele persontmoeting stond Nainggolan de media te woord aan de zijde van zijn coach Eusebio Di Francesco. De Belg heeft de hoop op een finale tegen Real Madrid (of Bayern München) nog niet opgegeven. “Ons parcours is geweldig geweest en ik hoop dat het nog niet afgelopen is”, zei Nainggolan. “Ik geloof in de kwalificatie, omdat we gefocust zijn. We moeten geconcentreerd blijven, want als je even je concentratie verliest, wordt dat afgestraft. Gedurende 95 minuten moeten we alles geven, dat is de enige manier om voor een ommekeer te zorgen. We zijn er in de heenmatch in geslaagd om nog twee keer op het einde te scoren en dat geeft ons hoop. We mogen niet dezelfde fouten maken als vorige week en dat beseffen we.”

Coach Di Francesco rekent niet alleen op zijn spelers, maar ook op de vurige Romeinse fans. “Onze ambitie is nog steeds om de finale in Kiev te bereiken. We spelen de halve finale van de Champions League voor 70.000 supporters, dat moet mijn team motiveren. Ik wil honger en wil zien bij mijn spelers om de uitdaging aan te gaan.”

Dat AS Roma niet op voorhand is uitgeschakeld, bewezen de Giallorossi in de kwartfinales. Toen haalden de Romeinen een 4-1-nederlaag op tegen Barcelona door thuis met 3-0 te winnen van de Catalanen. Toch verwacht Nainggolan dat het woensdag niet zo vlot zal lopen als tegen Barcelona. “Iedereen weet wat er in de kwartfinales is gebeurd. Maar het zal moeilijker worden dan tegen Barcelona, want Liverpool is op fysiek vlak veel sterker dan Barcelona”, zei Il Ninja. Dat vindt ook zijn coach. “Liverpool is een heel ander team dan Barcelona”, zei Di Francesco. “Het speelt sneller en directer. Maar we willen voor een comeback gaan en voor iets speciaals zorgen.”

AS Roma zal woensdag waarschijnlijk niet kunnen rekenen op Kevin Strootman. De Nederlandse middenvelder mist zo goed als zeker de terugwedstrijd, omdat hij te veel last heeft van een ribblessure.

Vorig weekend toonde AS Roma wel al hoe het moet. Het won in de competitie overtuigend met 4-1 van Chievo Verona. Liverpool daarentegen speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen Stoke City. Bovendien incasseerde AS Roma dit seizoen in de Champions League in het Stadio Olimpico nog geen enkel doelpunt, terwijl het toch al tegen Atletico Madrid, Chelsea en Barcelona speelde. Maar Liverpool kan dan weer voortbouwen op een andere statistiek. Het scoorde dit seizoen in zes Champions League-uitwedstrijden, de voorronde tegen Hoffenheim inclusief, al twintig doelpunten. Nainggolan en co zullen woensdag dus in ieder geval veel moeten scoren om naar de finale te kunnen. Liverpool kan zijn eerste Champions League-finale halen sinds 2005. Toen versloeg het na strafschoppen AC Milan. De laatste keer dat Roma in de finale van de belangrijkste Europese competitie stond, was in 1984. Toen verloor het na strafschoppen de finale van de Europacup I in het eigen Stadio Olimpico tegen... Liverpool.