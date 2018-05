Jongetje (10) verschuilt zich in droogkast tijdens verstoppertje, met fatale gevolgen

Een jongetje van amper 10 jaar oud is om het leven gekomen tijdens een spelletje verstoppertje in Houston, Texas. Hij werd geëlektrocuteerd, aldus The Houston Chronicle.

Het jongetje, Fernando Hernandez, was vrijdagavond met twee vriendjes verstoppertje aan het spelen in hun appartementsgebouw in Houston. Een van de droogkasten in de gemeenschappelijke wasruimte leek hem een ideale verstopplaats, maar toen hij erin klom werd hij geëlektrocuteerd. Toen de twee anderen hem vonden, was hij al dood.

“Ik was aan het koken tijdens het spelletje”, vertelt de moeder van het slachtoffer aan Amerikaanse media. “Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Even daarvoor had ik hem nog water zien drinken.”

“Het was een ongeval”, zegt Michael Arrington van de lokale politie. “Ze speelden verstoppertje en toen de twee anderen hem vonden, bewoog hij niet meer.”

Het is nog niet duidelijk hoe het precies is kunnen gebeuren. De politie is daarom een onderzoek gestart.