Eigenaar verhuurt huisje aan “gezinnetje van vijf”, maar dat draait uit op nachtmerrie voor hem én de politie

Wie de advertentie van een vakantiehuisje in het noorden van het Australische Melbourne bekijkt, ziet een modieus, gezellig en open interieur. Perfect voor een familie van vijf bijvoorbeeld om daar een rustige vakantie door te brengen. Maar toen de huurders niet bleken te zijn wie ze hadden gezegd, liep het helemaal mis.

Zondagochtend lagen talloze ramen aan diggelen van het vakantiehuis in de Australische stad. De plaats waar de televisie staat, is leeg, want de huurders namen het toestel mee. Ook de microgolfoven is meegesleurd en de meubels liggen omgekeerd op de grond. In de muren zitten gaten, waar er tijdens het logement iemand tegen sloeg of schopte.

Foto: Victoria Police

Foto: Victoria Police

Ook politie krijgt het zwaar te verduren

De daders? Niet het gezinnetje van vijf dat zogezegd het huisje huurde, maar wel 50 jongeren die van de locatie gebruikmaakten om ongestraft een zwaar feestje te kunnen houden. “De groep was zo agressief, we waren echt bang”, vertelt buurtbewoonster Meg Moorhouse aan enkele Australische media.

Maar bij het vandalisme alleen bleef het niet, want toen de politie aankwam om de klachten van geluidsoverlast te onderzoeken, escaleerde de zaak snel. De feestende jongeren wilden zich immers niet laten afschepen en kropen schoppend op de politiewagens. Ze sloegen de voorruiten in en stampten de zijspiegels kapot. Nadien gooiden ze vuilnisbakken en brandhout over de omheining. De agenten konden niet anders dan zich verschuilen in de garage, om zichzelf niet in gevaar te brengen.

Zware gevolgen

Voorlopig is er nog geen enkele dader gevat, bevestigt commissaris Adam Tanner, maar hij verzekert iedereen ervan dat de jongeren zijn prioriteit zijn. “Onze getuigen geven heel wat informatie, zodra we genoeg weten kunnen we gericht beginnen arresteren”, klinkt het. “Dit soort gedrag mogen we niet tolereren.”

Het vakantiehuisje van 100 euro per nacht moet nu voor duizenden euro’s worden gerepareerd. “Gelukkig dekt de verzekering van de eigenaar dat”, klinkt het bij James Vuong, baas van de verhuurorganisatie Roomerang, die de locatie verhuurde in naam van een buitenlandse eigenaar. “Maar het had heel wat erger kunnen zijn. Ze hebben ons bedrogen. Vanaf nu laten we geen enkele boeking van één nacht meer toe.”