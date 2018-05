Caïro helemaal gek van Salah: van prachtige muurschilderingen tot zelfs speelgoed van nieuwe voetbalheld

Met 43 goals is Mohamed Salah de grote sensatie van dit seizoen. Vanuit alle uithoeken van de wereld klinkt er lof voor de Egyptische doelpuntenmachine van Liverpool. Maar de echte Salah-mania krijgt pas ongekende proporties in de eigen hoofdstad Caïro. Van muurschilderingen, over kussens tot heuse vazen: overal zie je het hoofd van de nieuwe voetbalheld.