Rusland zendt zijn ‘nucleaire Titanic’ de zee op ondanks gevaar voor ramp

Ondanks luide kritiek is de Akademik Lomonosov dan toch vertrokken. De drijvende kerncentrale werd afgelopen zaterdag uit de haven van Sint-Petersburg gesleept en is op weg naar een marinebasis in de Baltische zee om er nucleaire brandstof in te slaan. Vervolgens zet de kolos koers richting Noordelijke IJszee. Critici noemen het gevaarte een “Nucleaire Titanic” of een “Drijvend Tsjernobyl”.

De Akademik Lomonosov is ongezien, het is de eerste drijvende kerncentrale op aarde. Ondanks luide kritiek is de Lomonosov afgelopen zaterdag uit de haven van Sint-Petersburg gesleept. Momenteel is het gevaarte onderweg naar Moermansk, waar het volgeladen wordt met nucleaire brandstof, daarna zet het koers naar Pevek, zo’n 350 km van de Noordpoolcirkel, waar het in de zomer van 2019 in gebruik genomen gaat worden.

De bedoeling is dat de Lomonosov de centrale van Bilbino (overigens de meest noordelijke kerncentrale op aarde) gaat vervangen. Laatstgenoemde moet volgend jaar namelijk dicht.

Foto: AFP

Ernstige vragen bij veiligheid

Wie ooit de stabiliteit van het vasteland ruilde voor het ruime sop, weet dat alles op zee moeilijker is. Je vasthouden terwijl je naar toilet gaat, een glas inschenken terwijl je deint op de golven of überhaupt overeind blijven, is niet bepaald een sinecure, laat staan een nucleaire reactor draaiende houden.

De Lomonosov, 144 meter lang en 30 meter breed, is dan ook tien jaar in ontwikkeling geweest. Prijskaartje: ruim 200 miljoen euro, sommige bronnen spreken zelf van 400 miljoen. Het Russische staatsagentschap voor kernenergie, Rosatom, benadrukt dat de Lomonosov een drijvende tank is. “Het (de Lomonosov nvdr.) is ontworpen om aan tsunami's en andere natuurrampen te kunnen weerstaan”, aldus het bedrijf in een mededeling. “Overigens voldoen alle nucleaire processen aan boord aan de veiligheidsstandaarden van het Internationaal Atoomagentschap en vormt het geen enkele bedreiging voor het milieu.”

Ook kunnen zulke reactoren oude steenkoolcentrales vervangen, wat de Lomonosov milieuvriendelijk maakt, aldus nog Rosatom.

Russische laksheid

De Russische kerncentrales houden er notoir lakse veiligheidsstandaarden op na. Zelfs met Tsjernobyl in het achterhoofd blijven oude centrales rustig verder tuffen. Aanvankelijk wou Rosatom de reactor testen in de haven van Sint-Petersburg, maar dat stuitte op luid protest. Zelfs voor de nucleair laconieke Russen is een kernexperiment op wandelafstand van een metropool met 5 miljoen inwoners een brug te ver. Rosatom zag dan ook af van die plannen, de initiële tests van de reactor zullen op de eindbestemming uitgevoerd worden.

Foto: AFP

Kritiek van Greenpeace

Milieuorganisatie Greenpeace heeft niet enkel grote vraagtekens bij de veiligheid van zo’n drijvende reactor, maar de impact ervan op het uiterst kwetsbare ecosysteem van de Noordelijke Ijszee.

“Een kerncentrale die op de Noordelijke Ijszee ronddobbert vormt een extreem voor de hand liggende dreiging voor een uiterst kwetsbaar ecosysteem dat nu al bijzonder bedreigd wordt door klimaatverandering”, aldus Jan Harverkamp, expert kernenergie en nucleaire veiligheid van Greenpeace. De opwarming van de aarde heeft de Siberische zomers al beduidend langer gemaakt, waardoor scheepvaartroutes langer ijsvrij blijven. Omdat het ijs zich alsmaar verder terugtrekt, komen er zelfs nieuwe routes bij. Wat vroeger ongerepte natuur was, dreigt drukbevaren gebied te worden.

Tweede reactor al meteen in de steigers

Ondanks dit alles start Rusland alvast met de bouw van een tweede Lomonosov. Nog volgens het Russische federaal agentschap is het de bedoeling om op termijn zulke reactoren te exporteren. Zulke drijvende centrales moeten afgelegen regio’s, boorplatformen, havensteden voorzien van energie. Volgens Rosatom kan zo’n drijvende reactor zo’n 100.000 mensen voorzien van energie.