Wilrijk -

Een blikseminslag op de liftkoker van Sint-Augustinus in Wilrijk heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan de elektronische systemen van het ziekenhuis. Patiënten zijn nooit in gevaar geweest, maar een aantal liften en het buizenpost-systeem van het ziekenhuis raakte buiten gebruik. Op de afdeling neo-natologie hebben ze ook even geen nieuwe patiënten opgenomen. Het ziekenhuis wil lessen trekken uit het incident en gaat de kwetsbare plekken in het systeem onderzoeken.