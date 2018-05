Anderlecht-vrouwen geven het goede voorbeeld en pakken eerste titel in 20 jaar

In de Jupiler Pro League is Club Brugge nog altijd torenhoog titelfavoriet, al kan dat na de topper van komend weekend anders zijn. Anderlecht kan mits winst in Jan Breydel naderen tot op twee punten. Een zege lijkt alleszins noodzakelijk om nog kans te maken op de titel. Maar er valt sowieso een titel te vieren bij Anderlecht, want de dames pakten hun eerste kampioenschap in 20 jaar. De paars-witte vrouwen klopten op eigen veld Gnk met 3-1. Voorzitter Marc Coucke is alvast een trots man.