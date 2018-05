Dieven willen aan de haal gaan met boot van 140.000 euro maar rijden zich vast in het zand: “Het waren vermoedelijk mensensmokkelaars”

Blankenberge / De Haan - Dieven hebben op een bedrijventerrein in Blankenberge een boot van 140.000 euro gestolen. Ze wilden het vaartuig even later te water laten op het strand in Vosseslag (De Haan) maar daar reden ze zich vast. De eigenaar kreeg de boot intussen al terug.

Criminelen hebben het al even gemunt op de speciale boot van Bart Lux, zaakvoerder van Wave Fun. Het gaat om een verstevigde rib van elf meter lang met plaats voor twintig personen.

Begin deze maand werd de omheining van zijn bedrijf op het Bevrijdingsplein in Blankenberge volledig opengeknipt. De daders wilden er toen al met de boot vandoor gaan. “Maar een van de wielen van de trailer was defect en in de jeep die ze wilden gebruiken zat geen brandstof. Hun poging mislukte dus”, zegt Bart.

Slot opengebrand

Nu keerden de dieven terug. Deze keer brandden ze het slot open met een snijbrander en hadden ze een eigen voertuig mee. Het defecte wiel was pas anderhalve dag hersteld en de boot had net voor de eerste keer opnieuw gevaren.

“Ik heb het gevoel dat ze het allemaal heel goed in de gaten hebben gehouden en dat ze het specifiek op die boot gemunt hadden”, zegt de eigenaar. “Er liggen hier nog twee boten waarvoor ze geen interesse hadden.”

Het was een toerist die de verlaten boot op het strand van Vosseslag (De Haan) zag liggen. Hij verwittigde de politie.

Iets minder professioneel

De dieven hadden de boot opgeladen en wilden hem daar te water laten. Maar het gevaarte woog te veel en ze reden zich met de trailer vast in het zand. “Op dat vlak waren ze net iets minder professioneel”, zegt Bart Lux nog. “Een boot van 5.000 kilogram kan je onmogelijk via het strand op het water krijgen.”

De politie vermoedt dat de boot gestolen werd door smokkelaars. Het gaat om een exemplaar dat speciaal verzwaard werd om op volle zee te gaan. Wellicht zagen smokkelaars er het ideale transportmiddel in.

Halve dag werk

Het feit dat aan boord van de boot plaats is voor twintig personen, doet de politie vermoeden dat het om mensensmokkelaars gaat. “Het is een unieke boot die voor ons gemaakt werd”, zegt Bart.

“Het is een van de enige boten in Europa met zo veel brandstof aan boord. Ik vermoed dat de daders dat ook wisten en dat hen dat niet slecht uitgekomen zou zijn.”

Bart mocht zijn boot zondag na een telefoontje van de politie weer gaan ophalen. Hij had er een halve dag werk aan om het gevaarte opnieuw uit het zand te krijgen. De man bekijkt nu hoe hij het vaartuig extra kan beveiligen.