Niet voor gevoelige kijkers: leeuw gaat oudere man te lijf, omstaanders moeten machteloos toekijken

Een gruwelijke video toont hoe een oudere man aangevallen wordt door een leeuw in een Zuid-Afrikaans safaripark. Ruim een minuut moeten omstanders machteloos toekijken hoe de leeuw de oudere man te lijf gaat. De man overleefde het voorval, maar werd volgens de lokale politie zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd.

Een schokkend incident in het Zuid-Afrikaanse Marakele Predator Park. Op een amateurfilmpje is te zien hoe een oudere man in de kooi van de leeuw stapt. Aanvankelijk keert het dier hem de rug toe, maar in een flits draait de leeuw zich om en gaat hij de man te lijf.

De leeuw bijt de man in de schouder en sleurt hem enkele meters verder. Omstanders moeten machteloos toekijken terwijl de man daar gewond ligt. “Iemand! Haal een geweer”, roept de man herhaaldelijk. Op de video is te horen hoe een vrouw aan het huilen is. Kort daarna zijn enkele geweerschoten te horen en laat de leeuw de man los.

De video wordt afgebroken voor de man in veiligheid gebracht kan worden, maar volgens het lokale News24 heeft de man het incident overleefd. Volgens de lokale politie werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

OPGELET. Onderstaande video bevat schokkende beelden.