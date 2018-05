Boutersem - Nu het pensioen lonkt voor huidige Aveve-uitbater Jos Vanlaer, smeden zoon Pol (28) en diens echtgenote Xanne Holvoet (28), neef Flor Didden (28) en nicht Jozefien Didden (30) plannen om de tuin- en dierzaak in Boutersem om te bouwen tot een culturele ontmoetingsplek.

‘Magazijn De Snoek’, zo zal de toekomstige cultuurruimte in de oude Aveve-zaak heten. “'De Snoek’ want we zitten recht tegenover de Snoekengracht”, zegt mede-oprichter ...