God ziet u in nieuwe raadzaal en daar heeft oppositie het heel moeilijk mee: “Wij dachten dat de overheid neutraal moest zijn'

Zelzate - “De gemeenteraden vinden vanaf nu plaats in een gebouw met overal christelijke symbolen, Christus kijkt dus mee over onze schouders en wij dachten dat de overheid neutraal hoort te zijn”, zei PVDA-raadslid Dirk Goemaere bij aanvang van de eerste zitting in ’t Klooster.

De raad vond maandagavond voor het eerst plaats in de oude neogotische kapel van het cultuurhuis. De kapel dateert uit 1885 en heeft glasramen met religieuze afbeeldingen. Om de neutraliteit van een officieel gebouw te verzekeren kan je kruisbeelden of vlaggen weghalen maar negentiende-eeuwse glasramen breek je niet zomaar uit.

Ook raadslid Freddy De Vilder (SP.A) noemde de kapel ongeschikt om er gemeenteraden te organiseren. “De zaal is te smal voor een goede opstelling van de vergadertafels terwijl een grote raadszaal in het gemeentehuis zomaar wordt opgegeven”, sneerde hij.

In Tessenderlo voerde men ooit een gelijkaardige discussie over een kruisbeeld in de raadszaal. Toen oordeelde men dat dit kruis een kunstwerk was en pas dan een religieus symbool.