Antwerp-spits Oulare is geopereerd en staat vier maanden aan de kant

Antwerp-aanvaller Obbi Oulare is gisteren in Spanje geopereerd aan zijn heupblessure. Er wacht hem een revalidatie van vier maanden. De operatie kwam er in samenspraak tussen Antwerp en Watford. De Engelse club heeft een Spaanse coach die zijn contacten daar aansprak om Oulare in Spanje te laten opereren.

Oulare was dit seizoen goed voor 3 doelpunten en 3 assists in 16 optreden. Hij stond twee keer lang aan de kant met blessure, waaronder een stevige spierscheur. In Play-off 2 kwam de van Watford gehuurde aanvaller niet meer in actie.