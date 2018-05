Zaak van jonge autoverkopers pas vijf maanden open en nu al stelen dieven luxewagen in amper 20 seconden

Wielsbeke / Waregem - Amper vijf maanden na de opening van hun autobedrijf in Wielsbeke zijn Jonas Vaernewijck (23) en Lucas Alpay (22) al het slachtoffer van criminelen. Vier dieven gingen er maandagnacht met een matrode BMW M3 vandoor. “In 20 seconden was de klus geklaard.”

“De diefstal gebeurde tussen 1 uur en 1.30 uur maandagnacht”, vertelt Waregemnaar Jonas Vaernewijck (23), die samen met stadsgenoot Lucas Alpay (22) Carefully Selected Cars Belgium langs de Rijksweg in Wielsbeke runt.

“Op camerabeelden is te zien hoe vier daders met een kap en pet op het hoofd onze omheining doorknippen. Met een voorgeprogrammeerde sleutel openden ze een BMW M3 E92 op de parking. Binnen de twintig seconden waren ze ermee weg.”

Geliefd door wisselstukken

Jonas werd pas dinsdagochtend op de hoogte gesteld van de diefstal. Een vriend die er passeerde, belde hem op om te vragen of het normaal was dat er een stuk uit de omheining was. Toen hij ter plaatse snelde, zag hij dat de BMW die hij voor 38.000 euro te koop aanbood, verdwenen was.

“Een zeer geliefde wagen, vooral omwille van de wisselstukken”, zegt Jonas. “Hij heeft een V8-motor van 420 pk. Ik denk dat ze hem daarom gestolen hebben, want er stonden nog andere luxewagens. Hem in zijn geheel verkopen zal moeilijk gaan, de boorddocumenten en de originele sleutels liggen hier nog bij ons.”

Getunede tweedehandswagen

De auto springt in ieder geval in het oog. Het is een getunede tweedehandswagen met een matrode wrapfolie. Gebouwd in 2007 en met 73.800 kilometers op de teller. Hij stond onlangs in de kijker op een meeting voor getunede auto’s.

Niet laten kennen

Jonas vermoedt dat de daders Franstalig zijn. Hij was maandagnacht iets na twaalf uur nog aanwezig in zijn bureau toen hij vier personen zag praten bij zijn bedrijf. “Ik hoorde hen Frans spreken. Toen ik opstond om te kijken, zag ik ze rustig weg wandelen. Ik heb er verder geen acht meer op geslagen.”

Kort daarna, toen Jonas het bedrijf had verlaten, moet het viertal alsnog hebben toegeslagen. Ze verdwenen met de wagen door de kapotte omheining. De techniek die ze gebruikten om het signaal van de BMW te capteren, is bekend bij autodieven om snel en zonder schade wagens te stelen. Veel hoop om de BMW terug te zien, koestert Jonas niet. “Ik denk dat hij al lang is afgebroken voor de stukken. Jammer, want morgen (vandaag red.) kwam er normaal een klant kijken.”

De camerabeelden zullen de jonge zaakvoerders overmaken aan de politie. Ze zullen ook kijken voor extra alarmbeveiligingen aan hun omheining. De enige kleine troost is dat hun wagens verzekerd zijn voor diefstal. “Het is onze eerste tegenslag in de vijf maanden dat we nog maar bezig zijn, maar we zullen ons niet laten kennen”, besluit Jonas strijdvaardig.