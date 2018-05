Rechtse ‘Schild en Vrienden’-activisten dringen hoofdkantoor socialistische vakbond binnen en halen vlag neer

Gent - Uitgerekend op de Dag van de Arbeid zijn activisten van het rechts-nationalistische ‘Schild en Vrienden’ binnengeraakt in het hoofdkantoor van de socialistische vakbond ABVV. Daar haalden ze de vakbondsvlag neer, naar eigen zeggen om te protesteren tegen de ravage die de vakbonden veroorzaken bij stakingen.

“Wij sloegen vandaag terug op hun eigen feestdag en gingen hun vlag veroveren in het hol van De Leeuw”, klinkt het op Facebook. Uitgerekend op de Dag van de Arbeid zijn activisten van het rechts-nationalistische ‘Schild en Vrienden’ op het hoofdkantoor van de socialistische vakbond ABVV binnengedrongen om er “symbolisch” de vakbondsvlag neergelaten.

ABVV werpt tijdens staking blokkade op en laat zelfs ziekenwagen niet door waardoor jonge vrouw overlijdt.

Linkse reactie: "Ach, dat hoort erbij."



S&V haalt vlag naar beneden aan ABVV hoofdkantoor.

Linkse reactie: "SLUIT ZE OP! VANDALEN! DIEVEN! WAAR BLIJFT DE POLITIE!!!!" — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) May 1, 2018

“De socialistische vakbond heeft de afgelopen jaren een ware ravage aangericht”, vertelt oprichter Dries Van Langenhove aan Sceptr. “Een jonge vrouw overleed omdat de ziekenwagen door een ABVV wegblokade niet tot bij het ziekenhuis geraakte. Honderdduizenden Vlamingen raken in de problemen door blinde treinstakingen. Het wordt eens tijd dat we aan de vakbond tonen dat het genoeg is geweest.”

Niet aan hun proefstuk toe

In het verleden liet het gezelschap nog van zich horen. Zo verstoorden ze vorige maand nog een ludieke ‘bestorming’ van het Gravensteen. Daar protesteerden burgers tegen de Europese asielpolitiek, tegenbetogers van ‘Schild en Vrienden’ vernielden er een spandoek en verstoorden de actie.

Ook organiseerden ze al een actie tegen zwerfvuil onder de noemer #opkuisen en gingen ze verkleed als zwarte piet om te protesteren tegen politieke correctheid. Overigens liet oprichter Van Langenhove zich uit tegen porno. Bij De Morgen stelde hij dat het kijken van porno “nefast en ongezond” is.