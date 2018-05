Akkoord tussen vakbonden en directie Lidl: winkels en distributiecentra vanaf morgen weer open

De vakbonden en directie van Lidl hebben tijdens de ultieme verzoeningsvergadering een akkoord bereikt. Daarmee worden alle acties opgeschort, morgen zouden alle winkels weer opengaan.

De directie en de vakbonden van supermarktketen Lidl zijn uitgerekend op de Dag van de Arbeid om 14 uur samengekomen op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) voor een nieuwe verzoeningspoging. Tijdens die vergadering zijn de bonden en de directie tot een akkoord gekomen.

De staking is maandag uitgebroken uit onvrede over de hoge werkdruk. Volgens de bonden investeerde de directie te veel in winkel-innovatie en in een uitbreiding van het assortiment, maar niet in personeel.

Eerste poging

Een eerste verzoeningspoging tussen directie en vakbonden sprong in de nacht van vrijdag op zaterdag af. De directie stelde onder meer voor dat elke winkel de komende zes maanden 42 werkuren per week extra zou kunnen inzetten, wat neerkomt op een extra voltijdse werknemer. In die periode zou er verder worden onderhandeld over een reeks knelpunten.

De christelijke en de liberale vakbond waren bereid het voorstel te aanvaarden, maar de socialistische vakbond niet.

Nu blijkt dat dat voorstel toch voldoet, want de bonden en directie zijn tot een akkoord gekomen. “Tot het afsluiten van een nieuwe cao zal per filiaal 42 uur extra per week ingezet worden. Alle partijen streven er naar om zo snel mogelijk tot een nieuwe cao te komen”, aldus de woordvoerster van de winkelketen in een mededeling. “Hiermee bereiken we opnieuw sociale vrede en zullen alle acties van de vakbonden stopgezet worden. Vanaf morgen zullen alle Lidl filialen open zijn”, klinkt het nog.

Nieuwe CAO

Die nieuwe CAO komt er op “zeer korte termijn”, aldus Peter Vansintjan, de sociaal bemiddelaar die de onderhandelingen begeleidde aan VRT NWS. “Dat engagement is zeer ferm genomen en zal vanuit de sociale bemiddeling strikt opgevolgd worden.” Die werklast zal expliciet opgenomen worden in de nieuwe CAO.

