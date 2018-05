Nederlandse profvoetballer vliegt de cel in na extreme verkeersagressie, slachtoffer liep dubbele enkelbreuk op

De Nederlandse profvoetballer Virgil Misidjan is veroordeeld tot zes maanden cel waarvan twee voorwaardelijk. Hij krijgt die straf na een gewelddadige parkeerruzie op 5 januari in Roosendaal. Daarbij trapte Misidjan een 68-jarige man onderuit. Die liep een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. De politierechter in Breda bevond de voetballer schuldig aan mishandeling. Misidjan gaat in beroep tegen de straf, hij beweert racistisch te werden bejegend.

De 24-jarige Misidjan voetbalt tegenwoordig bij de Bulgaarse club PFK Ludogorets. Daarmee pakte hij enkele dagen geleden de titel, de zevende op een rij. Om die reden was hij niet afgezakt naar de rechtbank. Ook het slachtoffer tekende niet present. De man was fysiek niet in staat de verplaatsing te maken. Door ontstekingen aan de wonden zijn namelijk complicaties opgetreden. Zijn zoon en zijn vrouw legden een emotionele verklaring af bij de rechtbank. “Van mijn vader is geen mens meer over, alleen maar pure ellende. Ik snap echt niet dat hij niet komt opdagen. Terwijl hij moet voetballen, ligt mijn vader half dood weg te rotten. ” De rechtbank stelde dat de dader, als voetballer, had moeten beseffen dat hij met een harde schop ernstige verwondingen kon toebrengen.

Racisme?

Volgens de advocate van Misidjan is de straf overdreven. De voetballer beweert namelijk dat hij racistisch beledigd werd. De 68-jarige man zou geroepen hebben dat “de Audi van Misidjan waarschijnlijk gestolen was”, iets wat nadrukkelijk ontkend wordt door de verdediging van het slachtoffer.

Misidjan speelt sinds 2013 voor Ludogorets, voor hem was de vijfde opeenvolgende titel in Bulgarije. In 87 matchen was hij goed voor 45 goals. Met Ludogorets maakte hij Europees indruk. Hij hield mee Liverpool op een 2-2 gelijkspel en dreef Real Madrid tot het uiterste. Ook in Bulgarije werkte Misidjan zich wel eens in nesten, hij werd al meermaals disciplinair geschorst. In Nederland kwam hij in de Eredivisie uit voor Willem II. Hij scoorde in 34 wedstrijden op het hoogste niveau vier keer voor de Tilburgse club.