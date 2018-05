Brandweer redt met kraan paard uit zwembad in Bocholt

Bocholt - Een Brabants trekpaard is dinsdagnamiddag in Bocholt in een zwembad gesukkeld. Een kraan was nodig om het dier te ontzetten.

Aanvankelijk probeerde de brandweer het paard via enkele treden in het zwembad uit het water te trekken, maar dat had geen succes. In een tweede fase werd het zwembad leeggepompt in een poging het paard eruit te halen, maar ook dat lukte niet.

De eigenaar liet tot slot een hijskraan aanrukken. Met riemen onder de vier poten kon de kraan het paard uit het zwembad hijsen en in een ruk terug in de weide plaatsen, waar het dier ontsnapt was.

Het paard raakte heelhuids uit het avontuur.