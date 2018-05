Noodknoop voor burgemeesters en valse samenwerking met journalisten; lokale radiozender ging erg ver voor licentie

Brugge - Radio Brugs Ommeland heeft zijn licentie gekregen door een dossier vol leugens. Dat zegt Erik Clyncke van Radio Exclusief. “Journalisten werden valselijk ingeschreven en burgemeesters krijgen een knop om bij rampen op de radio te komen. Dat is pure sciencefiction.”

Frequentie 102.7, daarop was in Brugge tot eind vorig jaar Radio Exclusief te beluisteren. Tot bij de herverdeling van de radiolicenties mediaminister Sven Gatz (Open VLD) de frequentie aan Radio Brugs Ommeland toekende. Exclusief-oprichter Erik Clyncke — radionaam Erik De Groot — liet het er niet bij en tekende beroep aan bij de Raad van State. Toen hij het aanvraagdossier inkeek, kon hij zijn ogen haast niet geloven. Want hoewel Radio Brugs Ommeland ten tijde van de aanvraag niet eens bestond, wordt hij in het dossier omschreven als een succesvolle zender met een bereik van 45.000 luisteraars.

“Het dossier staat werkelijk vol leugens. Zo zou Radio Brugs Ommeland de calamiteitenzender van de regio worden. In de aanvraag staat dat elk burgemeesterskabinet een microfoon met een knop krijgt, om bij grote rampen live de ether in te gaan om de bevolking te waarschuwen. Pure sciencefiction”, zegt Clyncke.

Nog in het dossier: een lijst met tien journalisten met wie de zender samenwerkt. Of toch zogezegd, want bij navraag blijkt dat niet te kloppen. “Ik had nog niet eens van die radiozender gehoord”, zegt een van hen, die volgens het dossier wel al sinds 2004 in dienst is van Radio Brugs Ommeland.

Vaudeville

Met de bewijzen onder de arm trok Clyncke naar de Raad van State. “Ik wist dat ik zaken ging vinden die niet juist waren, maar ik had niet gedacht dat ze het me zo gemakkelijk gingen maken. Eerder won Topradio al zijn vergunning terug, nadat een zender gelogen had over een samenwerking met Flair. In dit geval heeft Brugs Ommeland gelogen over de samenwerking met meerdere journalisten.”

Thierry Mus, voorzitter van de zender, verkiest om niet te reageren. Zijn advocaat, Peter Labens, doet dat wel. Sterker nog, hij stelt dat zijn cliënt op zijn beide oren mag slapen. Want door een geschil was de advocaat van Radio Exclusief niet komen opdagen en moest Clyncke de zaak zelf bepleiten. “Dat deed hij zo goed en zo kwaad als het kon, om het met een eufemisme te zeggen. Maar wij maken ons weinig zorgen dat de licentie van onze cliënt hierdoor in gevaar komt.” Een uitspraak in de zaak wordt verwacht in de loop van deze maand.