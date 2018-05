Gitarenbouwer Gibson in slechte papieren: akkoord met schuldeisers

Brussel - De Amerikaanse gitarenbouwer Gibson heeft bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Het bedrijf - dat gitaren bouwde voor onder meer B.B. King en Elvis Presley - kampt met zware schulden na mislukte overnames. Er is een akkoord met schuldeisers.

Gibson heeft een aanvraag ingediend voor een ‘chapter 11’-procedure, waardoor het beschermd wordt tegen schuldeisers. De legendarische gitarenbouwer heeft 500 miljoen dollar schulden. Er is nu een akkoord met de belangrijkste schuldeisers over een nieuwe kredietlijn. In ruil zouden de schuldeisers een belang in het bedrijf krijgen.

Gibson is onder druk komen te staan vanwege het opstapelen van schulden voor een verkeerd uitgevallen expansie naar consumentenelektronica. Het bedrijf zet daar nu ook een punt achter en zal zich concentreren op de bouw van muziekinstrumenten.

Gibson produceert legendarische modellen als de Les Paul en de SG.