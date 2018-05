Chaos in Ethiopië: voetballers vallen ref aan na controversiële beslissing, competitie stilgelegd

Een voetbalwedstrijd in de Ethiopische hoogste klasse tussen Defence Force en Welwalo Adigrat University is compleet uit de hand gelopen. Bij een 1-1 tussenstand zag de ref de bal over de doellijn en hij gaf een doelpunt aan Defence. Daar waren de spelers van Welwalo het absoluut niet mee eens en ze liepen razend op de ref af. Die probeerde te vluchten, maar werd vervolgens hardhandig tegen de grond gewerkt door een lid van de technische staf van Welwalo.