Weet u niet (meer) waarom mei ’68 zo legendarisch was? De fameuze revolutiemaand van A tot Z

Vijftig jaar geleden barstte de fameuze revolutiemaand mei ’68 los. De maand van de grote sloop. Kerk, gezin, economie, onderwijs: het moest allemaal tegen de vlakte. Overal kwamen studenten op straat en schreeuwden ze het oude bestel omver. Al snel kregen ze steun van de arbeiders. Het begon in Frankrijk en sloeg over naar Spanje, Griekenland, Duitsland, Nederland en Tsjechoslovakije. Ook Vlaanderen deed mee. We hervertellen mei ’68 van A tot Z.

Amerika

De kiem van de protestbeweging ligt in Amerika. In 1967 braken daar de eerste anti-Vietnambetogingen uit. De jeugd wilde geen oorlog meer, de jeugd wilde peace. Dat Vietnamprotest sloeg over naar ...