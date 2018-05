Hechtel-Eksel -

Een dode hond, gedumpt in een plastieken bak. Dat is de weerzinwekkende ontdekking die boswachter Eddy Ulenaers deed tijdens zijn dagelijkse ronde door het bos in Hechtel-Eksel. De boswachter komt steeds vaker zwerfafval tegen in de bossen van Bosland, maar dit tart alle verbeelding, zegt hij. De beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.