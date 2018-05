Blinde vrouw mag verjaardag niet vieren in brasserie omdat ze geleidehond bij zich heeft: “Ik voel me vernederd”

Een blinde vrouw uit Duffel mocht zondag haar verjaardag niet vieren in een brasserie omdat ze haar geleidehond bij zich had. “Ik voelde me enorm vernederd. Mijn hond zorgt er net voor dat ik buiten kan komen”, zegt de vrouw. Het gaat niet om een geïsoleerd incident: ­vorig jaar kreeg de federatie voor ­assistentiehonden zestig gelijkaardige klachten. “Wij raden onze leden aan naar de politie te stappen.”

Voor Nicole Wellens werd het zondag een 63ste verjaardag in mineur. “Ik wou samen vieren met een vriendin in een brasserie in de buurt. Omdat we niet zeker waren of er nog plaats was – het was tenslotte ...