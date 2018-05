Lucy sprong in de auto van de buren en verdween. Nu duikt ze vijfhonderd kilometer van huis op in Engeland

Oostakker / Gent - Een gezin uit Oostakker probeert zijn kat Lucy terug te krijgen. Het beestje verdween een jaar geleden en dook zopas op in Engeland, vijfhonderd kilometer van huis.

Groot was de verrassing bij de familie Standaert in Oostakker toen ze vorige maand telefoon kreeg uit de Engelse stad Birmingham. Of ze misschien haar kat Lucy miste? Het beestje was ginder opgedoken op een fabrieksterrein en droeg een chip met het telefoonnummer van de familie in Oostakker.

“We dachten eerst dat het om oplichters ging, maar het was een asiel dat belde. Dat stuurde foto’s. Daaruit bleek het inderdaad om onze Lucy te gaan”, zegt het gezin. “Ongeveer een jaar geleden was ze verdwenen. Ze was in de auto van een van onze buren gesprongen. Toen die buur aan een school stopte om kinderen af te zetten, sprong Lucy uit de auto en verdween. Sindsdien was ze spoorloos.”

Vijfhonderd kilometer

Hoe Lucy de reis van meer dan vijfhonderd kilometer van Oostakker tot in Birmingham heeft afgelegd, is een raadsel. “Ze kroop wel vaker in een wagen. Waarschijnlijk ging het zo. De fabriek waar ze opdook, haalt wekelijks grondstoffen op in Keulen. Maar die firma komt niet in Oostakker-Dorp. We weten het niet.”

Lucy zit voorlopig nog steeds in een asiel in Birmingham. “We bekijken hoe we haar terug naar België kunnen krijgen, maar dat is niet zo evident omdat ze illegaal het Verenigd Koninkrijk is binnengekomen. Maar dat krijgen we wellicht binnenkort wel geregeld. Dan zoeken we vervoer. Misschien zijn er wel mensen die professioneel naar de buurt van Birmingham reizen en die haar willen meebrengen?”

Wie kan helpen Lucy terug thuis te krijgen, gelieve contact op te nemen met gent@gentenaar.be