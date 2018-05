Ongeluk met lasapparaat veroorzaakt woningbrand

Nossegem / Zaventem - In Nossegem heeft een brand gewoed in een woning op Akker. De brand ontstond in de kelder van het huis en ging gepaard met zware rookontwikkeling. De bluswerken hebben enige tijd in beslag genomen, de brandweer kon maar moeilijk bij de brandhaard komen.

De brand ontstond na een incident met een lasapparaat. Eén van de bewoners, een man, kon zijn vrouw en kind veilig uit het huis leiden. Hij probeerde de brand nog zelf te blussen, maar dat is niet gelukt. Hij slaagde er wel in om de geparkeerde wagens buiten te krijgen.

Twee uur na de brand was de brandweer nog steeds bezig met de bluswerken omdat de brandhaard moeilijk te bereiken was. De woning is onbewoonbaar.

De man en zijn gezin zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.