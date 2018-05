REACTIES. Bayern baalt als een stekker: “Real was niet top, we geven het zelf weg”

Bayern München kende een rotavond. Het kwam snel op voorsprong tegen Real Madrid, maar na twee doelpunten van Karim Benzema moest het achtervolgen. Verder dan een 2-2 kwam het niet, ondanks de vele druk en kansen. De ontgoocheling was dan ook groot bij de Duitsers.

Foto: AFP

Verdediger Mats Hummels vond dat zijn ploeg meer verdiende, maar stak de hand ook in eigen boezem. “Real Madrid was niet top. We scoorden zelf twee keer, maar hadden er nog één of twee moeten maken. De kansen waren er. Als je er dan twee cadeau geeft aan hen, lukt het niet”, is de Duitser streng.

“We zijn zeer, zeer teleurgesteld”, zei linksback David Alaba. Bayern speelde een prima wedstrijd, maar vergat meer te scoren. “We hadden het verdiend om in de finale te staan.”

Bij Real Madrid was er uiteraard vreugde. Aanvoerder Sergio Ramos erkende dat zijn ploeg geen overschot had. “We hebben het moeilijk gehad. Het tempo lag ontzettend hoog en we werden in de verdediging gedrukt. Maar het is een geweldig gevoel opnieuw in de finale van de Champions League te staan.