PS-topman gaat stevig uit bocht en noemt vrouwelijke burgemeester “rotwijf, slet” tijdens 1 mei toespraak

Brussel - Minister en MR-voorzitter van Henegouwen Denis Ducarme heeft dinsdag excuses geëist van Eric Massin, PS-voorzitter van Charleroi. Die heeft in een 1 mei toespraak de liberale burgemeester van Courcelles, Caroline Taquin, een ‘salope’ (rotwijf of slet in het Frans) genoemd.

Massin gebruikte die omschrijving tijdens een voorstelling van de verschillende PS-kopstukken in de regio. Ducarme zegt verontwaardigd te zijn. Het is niet normaal dat vrouwen zo worden behandeld in de politiek, beet hij van zich af. Ook Taquin zelf zegt gekwetst te zijn. Intussen heeft Massin zich al verontschuldigd voor zijn taalgebruik. Dat gebeurde in de opwinding van het moment, luidde zijn verontschuldiging.