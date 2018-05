Excelsior Virton wacht “met vertrouwen” uitspraak van BAS af

Virton (in het wit) wacht nog op zijn licentie.

Brussel - Excelsior Virton heeft maandagavond zijn licentiedossier voorgesteld aan de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Luxemburgse voetbalclub verzekerde zich sportief van het behoud in de eerste amateurdivisie, maar kreeg geen licentie wegens financiële perikelen. “Virton gelooft in een positieve afloop”, reageerde clubsecretaris Michel Georges.

Excelsior Virton sloot de competitie af op de tiende plaats en verzekerde zich sportief van het behoud in de eerste amateurklasse. Licentieproblemen gooiden echter roet in het eten. Begin april weigerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een licentie te geven aan de Luxemburgers wegens financiële problemen. Spelers, technische staf en het personeel wachtten al een tijdje op hun loon. De werkverzekering, sociale bijdragen en belastingen waren ook niet allemaal betaald. Virton was onder meer nog 6.000 euro schuldig aan Cercle Brugge.

Virton tekende beroep aan tegen de licentieweigering en verdedigde maandagavond zijn vernieuwde licentiedossier. Advocaat Stéphan Georges en bestuurders Xavier Maka en Michel Georges vertegenwoordigden de club ter zitting in Brussel, waar ook de KBVB en reeksgenoot/degradant Hamme vertegenwoordigd waren. Na een vergadering van zo’n 45 minuten werden de debatten gesloten.

Michel Georges keerde met een gerust gemoed terug naar Virton. “De vertegenwoordiger van de KBVB liet ons weten dat we nu aan alle licentievoorwaarden voldoen en gaf de arbiters een positief advies om de club de licentie toe te kennen. We geloven in een positieve afloop. Onze advocaat wacht met veel vertrouwen de uitspraak af”, aldus de gerechte correspondent van Excelsior. Ten laatste 8 mei maakt het BAS zijn vonnis bekend.