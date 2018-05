Slagerszoon dood teruggevonden bij hem thuis: parket onderzoekt verdacht overlijden

Tielt - Het levenloze lichaam van slagerszoon Bjorn De Vrieze (28) uit Tielt werd dinsdag aangetroffen in zijn woning in het West-Vlaamse Tielt. “Er is zeker sprake van kwaad opzet”, zegt woordvoerder Fien Maddens van het parket van Brugge. Waarom de man vermoord is en wie de dader is, blijft nog een groot raadsel.

Volgens buurtbewoners zou De Vrieze ’s morgens nog contact gehad hebben met vrienden. Even later hoorden ze het alarm van de woning, waarna de politie toesnelde. Daar vonden ze het lichaam van het slachtoffer. Naar verluidt zou hij in de gang van zijn woning gevonden zijn met zijn jas op het hoofd en heel veel bloed, maar dat werd nog niet bevestigd door het parket.

De Vrieze zou later de zaak van zijn ouders overnemen. Als barman was hij in 2012 het slachtoffer van een caféruzie, toen een van zijn klanten hem met een mes stak. De jongeman was ook politiek actief, bij het meerderheidskartel N-VA/Open VLD+ in Tielt.