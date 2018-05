Absurde volleys: Amerikaans tweede klasse is goudmijn voor ongeziene wereldgoals

De Major Soccer League wint steeds meer aan populariteit, dankzij sterren à la Zlatan Ibrahimovic die er in de nadagen van hun carrière gaan schitteren. Maar ook in de tweede klasse (United Soccer League) verdient de aandacht. Zo viel er zaterdag een absolute wereldgoal. En die deed in de Verenigde Staten een belletje rinkelen, want hij deed denken aan een doelpunt van een jaar eerder .

De naam Kenney Walker (Cincinnati) zegt u waarschijnlijk weinig, maar de Amerikaan verdient deze week wel de spotlights. Op bezoek bij Ottowa Fury maakte hij een onwaarschijnlijk wereldgoal. De verdedigende middenvelder pakte een bal vol op de slof vanop zo’n 45 meter en zag zijn volley prompt binnenvliegen. Hij loodste zijn ploeg met de openingsgoal naar een uiteindelijk 0-3 zege.

En dat is niet de eerste onwaarschijnlijke volley die men in de ULS, het tweede niveau in de VS, zag. Ongeveer een jaar eerder deed Steevan Dos Santos iets gelijkaardig. Vanop de middenlijn ging hij zijn kans, ook zijn volley vloog héérlijk binnen. En alsof het lot er mee gemoeid is, stond Dos Santos zaterdag mee op het veld. De man uit Kaapverdië is namelijk actief bij Ottowa en viel enkele minuten voor het doelpunt van Walker in. Zou hij ook meteen hebben teruggedacht aan vorig jaar?