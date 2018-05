Misplaatste grap met ‘Tiny’ doet N-VA-voorzitter de das om

Kruibeke - Denis Hendrickx stopt na amper negen maanden als voorzitter van N-VA. Als gevolg van de commotie op sociale media na een misplaatste grap over schepen Tina Van Havere (Samen voor Kruibeke) hield de voorzitter de eer aan zichzelf .

Vorige week donderdag plaatste Denis Hendrickx een eigen versie van de kinderboekenreeks ‘Tiny’ in de satirische Facebookgroep ‘Oude koeien en kluchten uit Kruibeke’. Boven de cover ‘Tiny leert pijpen’ verwees hij naar het nakende huwelijk van schepen Tina Van Havere (SVK), die afgelopen weekend haar vrijgezellenfeest vierde. “Het boek ‘Tina gaat scheiden’ is nog in productie. Waarschijnlijke releasedatum begin november 2018.”

De grap viel niet in goede aarde en weekte al snel heel wat verontwaardigde reacties los. Hendrickx verontschuldigde zich bij de schepen, die aangaf het voorval “te betreuren”.

Ondertussen hadden zowel de lokale afdeling als het nationale partijbestuur aangegeven zich van de grap te distantiëren. Het N-VA-bestuur kwam maandagavond samen op een spoedvergadering, waar Hendrickx meedeelde dat hij een stap terug wilde zetten. Hij was negen maanden voorzitter, nadat voorganger Kenny Marien was gestopt om professionele redenen.

Hendrickx was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. “Denis zet een stap terug als voorzitter maar blijft actief binnen de partij”, laat fractievoorzitter Kris Claessens weten. “Hij heeft zelf de beslissing genomen. De commotie bleef duren en er moest een signaal geven worden. Hij heeft ondertussen zijn fout ingezien. Sociale media straffen genadeloos af, ten koste van geëngageerde krachten. Ik ben wel blij dat Denis binnen de partij actief blijft, want hij was een goede voorzitter.”

Een nieuwe kandidaat-voorzitter is er nog niet. “Ondervoorzitter en lijsttrekker Dimitri Van Laere neemt nu tijdelijk het takenpakket over. We hebben nog niet beslist of hij dat blijft doen tot de verkiezingen of we eerder al een nieuwe voorzitter zoeken. We zullen daarvoor buiten onze fractie moeten kijken, want gemeenteraadsleden mogen de functie van voorzitter niet opnemen.”

De partij trapt komende zaterdag haar verkiezingscampagne op gang met een lezing van N-VA-kamerlid Valerie Van Peel in garage Maes in de Barbierstraat.