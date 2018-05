Organisatie feesten zit met kater nadat liefst 17.000 programmaboekjes zoek raken

Beveren-Waas / Beveren - De organisatie van de Puitenslagersfeesten is op zoek naar 17.000 vermiste programmaboekjes. Het bedrijf dat de boekjes tegen eind april moest bedelen, heeft slechts enkele exemplaren gebust en weet niet waar de overige duizenden boekjes naartoe zijn.

De Puitenslagersfeesten rond 't Congoken in de Pastoor Steenssensstraat gingen dinsdag van start, maar daar zijn heel wat inwoners niet van op de hoogte. Door de misgelopen bedeling van de programmaboekjes zit de organisatie met een stevige promotionele en financiële kater.

“Die boekjes zijn naast de steun van de gemeente onze grootste bron van inkomsten, omdat we daarmee sponsors kunnen aantrekken”, zegt Johnny Van Bogaert van het feestcomité. “Het waren de sponsors zelf die aan de alarmbel trokken toen de boekjes afgelopen weekend nog niet bedeeld waren. Volgens Bpost zijn 17.000 exemplaren voldoende om alle postbussen in Groot-Beveren zonder anti-reclamesticker te bedelen. Alleen is de bedeling slechts in flarden verlopen: van onze acht bestuursleden heeft er slechts één een boekje in de bus gekregen.”

Bij bedelingsfirma Eurokrant konden ze de voorbije dagen geen verklaring geven voor de verdwijning van de boekjes. “We zijn maandag met enkele leden van het comité ter plaatse geweest. Het is de eerste keer dat we met hen samenwerken en ze overtuigden ons met een ‘track and trace-systeem’, waarmee de bedeling opgevolgd kan worden. Alleen bleek dat systeem net dit weekend niet te werken. Je speelt toch niet zomaar enkele paletten met duizenden boekjes kwijt?”

De organisatie heeft 10.000 nieuwe boekjes laten drukken, die tegen donderdag eigenhandig bedeeld zullen worden. “De verenigingen die de eerste activiteiten organiseren, zijn hier de dupe van. Als onze ontevreden sponsors hun geld terugvragen, gaan wij ook failliet want we zijn duizenden euro's kwijt door de foutieve bedeling. We vragen iedereen om het programma te bekijken op onze website www.puitenslagersfeesten.be.