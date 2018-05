Politie rijdt bus klem om dief te vatten

Twee combi’s reden de bus klem in de Vrijheidstraat in Temse. Foto: bfs

Sint-Niklaas / Temse - De lokale politie heeft maandagochtend een 20-jarige man van een bus van De Lijn gehaald ter hoogte van de halte in de Vrijheidstraat in Temse.

De reiziger werd verdacht van verscheidene diefstallen aan de bushalte aan het station in Sint-Niklaas. Daar had hij rond 11 uur twee jongeren beroofd. De man vroeg aan één van de twee slachtoffers of hij zijn gsm mocht gebruiken en manipuleerde daarop het toestel zodat het niet meer werkte. Daarop vroeg hij het gsm-toestel van de tweede jongen. Toen die ook zijn toestel afgaf, vluchtte de man weg op een bus die klaarstond om te vertrekken. Hij slaagde er ook nog in om het polshorloge van één van de jongens af te rukken.

De slachtoffers alarmeerden de politie die de bus uiteindelijk kon klemrijden. De dader werd gearresteerd en zal worden gedagvaard in snelrecht. Hij kreeg van de dienst Vreemdelingenzaken ook het bevel om het grondgebied te verlaten.