Onderzoek naar brandstichting nadat zes opleggers in vlammen zijn opgegaan

Stekene - Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting bij transportbedrijf Bauwens in de Nieuwstraat. Daar gingen zondagnacht zes opleggers voor het transport van duiven in de vlammen op. Eerder werden nog al verdachte feiten op het bedrijf gemeld.

De rookpluim was zondagnacht om 22.30 uur tot ver in de omtrek te zien. Een oplegger die geladen was met plastic korven voor het transport van duiven had buiten op het bedrijventerrein van transportbedrijf Bauwens vuur gevat. De vlammen sloegen al snel over naar enkele andere geparkeerde opleggers, waardoor de Stekense brandweerkapitein Luc Dhollander ter plaatse werd geconfronteerd met een vuurzee.

“Op het moment dat we arriveerden, stonden er al vier opleggers in lichterlaaie. We hadden het vuur snel onder controle, maar de schade was aanzienlijk. In totaal zes opleggers brandden uit of werden zwaar beschadigd. Voor het overslaan van de brand naar het bedrijfsgebouw zelf was er geen gevaar. Ook de rookpluim zorgde niet voor hinder in de buurt. De wolk dreef over onbewoond gebied. Niemand werd gewond.”

De oorzaak van de brand wordt momenteel nog steeds onderzocht. Twee van de getroffen opleggers waren uitgerust met batterijen om het mechanisch lossen van de duiven mogelijk te maken, maar het is voorlopig nog niet duidelijk of die de brand hebben veroorzaakt. Het parket van Dendermonde stuurde een branddeskundige ter plaatse.

Korpschef Leo Mares van de lokale politie Waasland-Noord neemt de zaak alvast ernstig. “In het verleden zijn er nog verdachte feiten gebeurd”, bevestigt hij. “Reden genoeg om deze brand verder te onderzoeken.”

De zaakvoerder van transportbedrijf Bauwens wou zelf liever niet uitgebreid reageren op de brand, maar ook hij sluit kwaad opzet niet uit.

Het transportbedrijf beschikt in totaal over elf opleggers die uitgerust zijn voor het vervoer van duiven. Het verlies van de uitgebrande wagens is een flinke opdoffer voor de firma, maar het transport van de duiven zou er niet door in het gedrang komen.