Hij stak zijn moeder neer en herinnerde zich dat niet, maar de rechter wel...

Buggenhout - De correctionele rechtbank in Dendermonde heeft een veertiger die in een dronken bui zijn moeder het hoofd had ingeslagen en gestoken met een mes, veroordeeld tot vier jaar cel. Ook een thuisverpleegster had hij bij de keel gegrepen.

De bodem van een zoveelste fles whisky was op 12 december van vorig jaar de trigger voor Patrick V.W. uit Buggenhout om als een wildeman tekeer te gaan. Hij kreeg ruzie met zijn moeder, sloeg haar op haar hoofd en op haar armen, trok haar aan haar haren door de woonkamer en stak haar met een keukenmes. Gelukkig was hij te dronken om gericht te kunnen steken en bleef het bij enkele oppervlakkige verwondingen.

Ook een thuisverpleegster die tijdens het geweld binnengekomen was in het huis, deelde in de klappen. De vrouw werd door Patrick V.W. bij de keel gegrepen en net als de moeder met de dood bedreigd. De verpleegkundige kon gelukkig vluchten en hulp halen.

Uiteindelijk slaagde nog een andere man, die door V.W. ook werd bedreigd met het mes, erin de moeder uit het huis te halen. Nadat iedereen in veiligheid was gebracht, stapte Patrick V.W. in zijn auto en begon hij als een bezetene rond te rijden in de buurt. Daarbij miste hij op een haar na een boom. Na een tijdje keerde hij terug naar huis en viel daar als een blok op bed in slaap. Toen hij wakker werd in de politiecel, herinnerde hij zich niets meer van wat er was gebeurd.

Openbaar aanklager Valerie Kochuyt liet Patrick V.W. dagvaarden op verdenking van poging oudermoord en eiste tijdens zijn proces vijf jaar gevangenisstraf. Een vordering die de rechter maandag in haar vonnis uiteindelijk milderde tot vier jaar effectieve celstraf. De feiten werden ook geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen en verwondingen.

Patrick V.W. gaf tijdens zijn proces te kennen dat hij zich wil laten behandelen voor zijn alcohol- en agressieprobleem. “Van wat er die bewuste dag gebeurd is, weet ik niets meer”, gaf hij toe. “Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand te doden.”