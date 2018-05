Hallucinante getuigenis van koppel dat werd gefolterd door duo dat verpleegster doodde: “Ze genoten ervan. Onbegrijpelijk dat ze zo snel vrij waren”

Van alle baldadigheden die Marco L. en Ashley V.D.V. in hun criminele carrière uithaalden, was de homejacking bij Mario Logothetis en Britney Verhelst in 2017 veruit de ergste. Maar wat zich afspeelde in het huis in Herentals bleek slechts een waarschuwing: het koppel wordt nu verdacht van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts. “Het is onbegrijpelijk dat die twee met zo’n strafblad alweer vrij waren.”

Drie jaar cel kregen Marco L. (43) en Ashley V.D.V. (33), voor een gewelddadige homejacking in 2017 in Herentals. “Maar dat Marco na acht maanden al vrij was en dat Ashley penitentiair verlof had gekregen ...