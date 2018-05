Zelfs als hun graf verdwijnt, zal niemand hen vergeten

Het zijn echte helden, de Brusselse broers Alexandre en Adolphe Halleux. Beiden sneuvelden op het slagveld in de Eerste Wereldoorlog. De een door een sabelhouw, de ander door een bomscherf. Toch ligt hun graf er nu verwaarloosd bij en dreigt het zelfs te verdwijnen. Net als 6.000 andere graven van Belgische strijders die niet op een militair kerkhof liggen, en wiens laatste rustplaats dus niet beschermd is. Iets waar koning Filip mee een stokje voor wil helpen steken.

Hun graf ligt er bemost bij en ook de inscriptie in de oude steen is vervaagd. Niets doet nog vermoeden dat hier, op de begraafplaats in Evere, twee soldaten ­liggen die voor geen kleintje vervaard ­waren ...