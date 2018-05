Te vriendelijk voor danseresjes en te mild voor Kabila: Belgische ambassadeur is na post in Moskou nu ook job in Congo kwijt

Nadat Bertrand de Crombrugghe eind januari voor overleg werd teruggeroepen uit Kinshasa, is hij niet meer teruggekeerd naar Congo. De ambassadeur zat niet meer op dezelfde golflengte als minister van ­Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Ook toen hij in 2009 ambassadeur was in Moskou, moest hij vroegtijdig terugkeren. Hij had toen visa geregeld voor Thaise vrouwen die moesten dansen op een feest van de Russische miljardair Suleiman Kerimov.