Hoe een leugen het ‘menselijk schild van May’ de kop kostte

Een leugen heeft de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, haar job gekost. Rudd diende haar ontslag in nadat ze niet meer kon ontkennen dat ze wist dat er quota bestaan voor de uitzetting van illegalen. Quota die ervoor zorgden dat ook mensen die decennia geleden legaal het land in waren gekomen plots werden geviseerd. En die ook premier ­Theresa May in nauwe schoentjes brengen. “Rudd was het menselijk schild van May. Nu is het aan de premier om rekenschap af te leggen”, zegt de oppositie.