Vuye en Wouters richten nieuwe partij op

De voormalige N-VA’ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters richten een nieuwe partij op. “We hebben de knoop doorgehakt”, zo zeggen de Kamerleden woensdag in een interview in Het Belang van Limburg, naar aanleiding van de publicatie van hun boek ‘Vlaanderen Voltooid: met of zonder Brussel’.

“We gaan nu voluit ons eigen programma schrijven. Daarna willen we mensen vinden die met ons mee willen stappen in dat verhaal. We willen ons in 2019 opnieuw verkiesbaar stellen, maar we gaan niet met tweehonderd per uur met onze snuit tegen de muur lopen”, zegt Vuye. De nieuwe partij zal behalve op Vlaams-nationalisme ook meer op het “socialere gedachtegoed” focussen, zegt hij.

“Het probleem is dat het Vlaams-nationalisme allemaal aan de rechterkant zit”, zegt Wouters. “Ik ben opgegroeid met de oude Volksunie. Dat is anders dan de N-VA van vandaag. Wij hebben dat altijd gezegd: de partij wordt té rechts, té radicaal. Ik ben blij dat ik weg ben. Met een groot aantal dingen die vandaag in de N-VA gebeuren, had ik niet kunnen leven.”